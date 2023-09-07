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07 Eylül 2023 Perşembe 07:43:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 07:43:00

Ortak anlaşmazlığı kanlı bitti! Otomobilinde vurularak öldürüldü

Kaynak: AA

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Ankara'da iki ortak arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti. L.İ, isimli şahıs, alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir kişi alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cinnah Caddesi'nde akşam saatlerinde L.İ, ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından 06 DYY 502 plakalı otomobilde silahla vurularak öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

L.İ, olay yerinde hayatını kaybetti, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : ankara kavga alacak meselesi silahlı saldırı Ankara
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