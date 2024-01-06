Orta Koridor hakkında dikkat çeken çıkış: Türkiye olmadan asla

Bakan Uraloğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ZENGEZUR KORİDORU

"Buradaki İran ya da diğerlerinin bütün refleksi hani yapılana karşı çıkmak mı yoksa denklem dışında kalmamak mı? Biz İran tarafına şunu söylüyoruz. Buradan size bir bağlantı erebiliriz ki onlarında bu anlamda bir talepleri var. Biz her ikisi de mutlaka olmalı diyoruz. Bizim için Zengezur Koridoru olmazsa olmazdır. Biz bunu hayata geçireceğiz ama İran'ın bu bağlantısına da yani kendi topraklarından geçmesi değil. Zengezur koridoru ayrıca kendi içinden bir ucundan bağlantı ile ilgili talebi var. Onu da görüşüyoruz uygun zamanlamada onu da yapmamız gerekir diye düşünüyoruz."

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

1 ay sonra yıl dönümü olacak. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat hemen sabahı biz deprem bölgesindeydik. İkinci depremi Adıyaman'da AFAD binasının içinde yaşadık. Gerçekten korkutucu bir süreçti.

Yakından yaşayan kişilerden bir tanesiyim. Burada ulaştırma yapılarının belli şekilde etkilenmesi söz konusu. Ama genel anlamda baktığımızda ulaştırma yapıları kendilerinden beklenen performansı gerçekleştirdi.

Bazıları hiç etkilenmedi. Bazıları orta bakımlarla hayata geçmiş oldu. Bizim orada en zor Nurdağı viyadüğünde ciddi etki olmuştu. En büyük etki Hatay havalimanında olmuştu. Oralardaki gerekli müdahaleleri yaptık.

Bazılarını birkaç saat içerisinde, bazılarını bir gün içerisinde, bazılarını 5-6 gün içerisinde yaprak oralarını hizmete aldık. Şimdi neredeyiz. Karayolu ulaşımında bir sıkıntımız kalmadı. Bazı çalışmalara devam ediyoruz ama mevcut trafiği etkilemiyor.