Orta Çağ film setini andırıyor, turizme kazandırılacak

Sivas'ın Divriği ilçesine uzaklığı 30 kilometre olan Çiğdemli eski adıyla Tuğut köyü ilginç mimari yapılarıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Evliya Çelebi Seyahatname isimli kitabında yer alan ve yaklaşık bin yıllık olduğu düşünülen köy adeta Orta Çağ film setini andırıyor. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek köyün turizme kazandırılacağını söyledi.

