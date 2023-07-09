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Orta Afrika Cumhuriyeti, Wagner birliklerinin ülkeyi terk ettiği iddiasını yalanladı
09 Temmuz 2023 Pazar 17:54:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 17:54:00

Orta Afrika Cumhuriyeti, Wagner birliklerinin ülkeyi terk ettiği iddiasını yalanladı

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Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Albert Yaloke Mokpem, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkeyi terk ettiği iddialarının doğru olmadığını ve birliklerin sadece "rotasyon" yaptığını duyurdu.

Mokpem, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki Wagner birliklerinin çekildiğine dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Wagner birliklerinin ülkeden çekilmediklerini ve sadece rotasyon yaptıklarını dile getiren Mokpem, "Bazıları (Wagner birlikleri) gidiyor, diğerleri geliyor." ifadesini kullandı.

2 bine yakın Rus paralı askerinin bulunduğu tahmin edilen OAC'deki Wagner birliklerinin ülkeden çekilmeye başladığı öne sürülmüştü.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı.

Etiketler : Orta Afrika Cumhuriyeti Wagner güvenlik şirketi iddialar
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