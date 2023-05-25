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25 Mayıs 2023 Perşembe 07:23:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 07:23:00

Örnek vefa

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Van'da yürütülen Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve kimsesizlerin ihtiyaçları karşılanıyor. 30 kişilik ekip, ayda iki kez ihtiyacı olanların evini temizliyor, yemeklerini ve bakımlarını yapıyor.

Van'da yürütülen Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve kimsesizlerin ihtiyaçları karşılanıyor. 30 kişilik ekip, ayda iki kez ihtiyacı olanların evini temizliyor, yemeklerini ve bakımlarını yapıyor.

375 HANENİN YARDIMINA KOŞULUYOR

Van'ın Erciş Kaymakamlığı'nın yürüttüğü Vefa Projesi ilçedeki yaşlı, bakıma muhtaç, engelli, öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürüyor. İlçede evde bakım hizmetini sunan 30 personel, ayda iki kez 375 hanede yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç 572 vatandaşın evini temizliyor, yemeklerini ve bakımlarını yapıyor. Evlerinden alınarak içinde sosyal donatı alanları bulunan 3 katlı Yaşlı Evde Bakım Merkezi'ne getirilen yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin, kıyafetleri yıkanarak ütüleniyor, saç ve sakalları tıraş ediliyor.

KİMSESİZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMELİ

Sosyal marketten de kıyafet ihtiyaçları karşılanan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, tekrar evlerine bırakılıyor. Aynı binada eğitim verilen öksüz ve yetim 106 çocuk ise oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor. 30 personelin 5 araçla ilçenin 102 mahallesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştığını anlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "En büyük hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kimsesizlerin kimsesi olduğunu hissettirebilmek, insanımıza dokunabilmek" diyor.

Projeden yararlanan 81 yaşındaki Ahmet Can, "Devletim bana bakıyor. Gelip evimizi temizleyip her ihtiyacımızı gideriyorlar. Bizi merkeze götürüp tıraş ediyorlar, banyo yaptırıyorlar" dedi.

70 yaşındaki Binnaz Can, evde iş yapamadığını, görevlilerin belli zamanlarda gelerek evi temizlediğini söyledi.

Güler Akbaş yalnız yaşadığı evine gelen görevlilerin her türlü ihtiyacını karşıladığını, merkezde çay ve kahvelerini içtiklerini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etiketler : Van Binnaz Can Türkiye Cumhuriyeti Devleti Nuri Mehmetbeyoğlu
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