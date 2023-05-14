Örnek oy pusulasıyla seçmenleri YSP'ye yönlendiren 5 kişi gözaltında
Kaynak: TRT Haber
Siirt'te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri Yeşil Sol Partisi'ne (YSP) oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri, Siirt'teki 284 okulda kurulan 745 sandıkta sürüyor.
Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A, Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T, Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S'nin YSP'ye "evet" mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.
Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.
- Deprem bölgesinde seçim sonuçları
- "Bomba ihbarı durumu söz konusu değildir"
- Ömer Çelik: Anadolu Ajansı bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor
- Şanlıurfa Valiliğinden ''toplu oy kullanıldığı'' iddiasına ilişkin açıklama
- İşte depremden etkilenen 11 ilde son durum
- Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sayım tamamlandı