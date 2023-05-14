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14 Mayıs 2023 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 18:20:00

Örnek oy pusulasıyla seçmenleri YSP'ye yönlendiren 5 kişi gözaltında

Kaynak: TRT Haber

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Siirt'te örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri Yeşil Sol Partisi'ne (YSP) oy vermeye yönlendirdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy verme işlemleri, Siirt'teki 284 okulda kurulan 745 sandıkta sürüyor.

Merkez Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda M.A, Hürriyet İlkokulu'nda Ç.T, Dadaşlar İlkokulu'nda Ş.O. ile M.B. ve Fatih Ortaokulu'nda N.S'nin YSP'ye "evet" mührü basılı örnek oy pusulasını göstererek seçmenleri yönlendirdiği tespit edildi.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

Etiketler : yeşil sol parti ysp örnek oy pusulası siirt gözaltı
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