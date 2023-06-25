Ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü
Kaynak: AA
Kilis'in Musabeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
İlçeye bağlı Koçcağız köyü civarında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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