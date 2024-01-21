Ormancılık yatırımlarında fidan üretimine odaklanıldı

2024 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, OGM, bu yıl helikopter ve uçak alımı, fidan üretimi, ormancılık altyapısı ve üretim makinesi alımı, orman koruma ve yangınla mücadele, ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi, endüstriyel plantasyon, erozyonla mücadele ve 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören lojman ve hizmet binalarının yapımı ve yenilemesi gibi çeşitli proje faaliyetleri için 11 milyar 950 milyon lira kaynak kullanacak.

Kaynağın 4 milyar 272 milyon 850 bin lirası devam eden projelere, 7 milyar 544 milyon 150 bin lirası yeni projelere ve 133 milyon lirası etüt projelerine ayrıldı.

Ormancılık yatırımlarında en yüksek payı 2 milyar lirayla Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinesi Alımı Projesi aldı. Bu yıl tamamlanacak proje 73 ili kapsayacak.

Proje kapsamında, 500 alet ve cihaz, 10 ekskavatör, 20 ilk müdahale aracı, 10 ilk müdahale ekip aracı alınacak. Ayrıca bu proje kapsamında 2 bin 500 kilometre orman yolu onarım, 3 bin 375 kilometre orman yolu sanat yapısı, 1800 kilometre stabilize yol kaplaması ve 3 bin kilometre yeni orman yolu çalışması yapılacak.

FİDAN ÜRETİMİ İÇİN 1 MİLYAR 350 MİLYON LİRA KAYNAK



En yüksek ikinci yatırım payını, ağaçlandırma sisteminin ana bileşeni olan fidan üretimi aldı. Bu yıl içinde yapılacak ve 66 ilde uygulanacak fidan üretimi için 1 milyar 350 milyon lira harcama planlanıyor.

Fidan üretimi için yapılacak ödemenin 1 milyar 150 milyon lirasının döner sermayeden karşılanması öngörülüyor.

Endüstriyel plantasyon projesi çalışmaları için de 23 ildeki 18 bin hektarda endüstriyel ağaçlandırma, 135 bin hektar alanda da ağaçlandırma bakımı için 970 milyon lira ödenek ayrıldı.

İKLİME DİRENÇLİ ORMANCILIK PROJESİ İÇİN 950 MİLYON LİRA



76 ilde yapılması öngörülen ve 2028 yılına kadar sürecek iklime dirençli ormancılık projesi için 950 milyon lira tahsis edildi. Bu ödenekle 165 arazöz, 75 dozer, 65 greyder, 9 haberleşme sistemi, 88 ilk müdahale aracı, 12 treyler çekici, 70 su ikmal aracı, 125 yangın gözetleme kulesi ile çeşitli alet ve cihazın temini sağlanacak.

Ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi projesi için 900 milyon lira kaynak ayrıldı. Tüm illeri kapsayan proje kapsamında da 10 bin hektar alanda ağaçlandırma, 35 bin hektar alanda ağaç bakımı, 16 bin 90 hektar alanda rehabilitasyon çalışmaları yapılacak.

EROZYONLA MÜCADELE HEDEFİ



OGM, fidan dikimi, endüstriyel ağaçlandırma gibi çalışmaların yanı sıra erozyonla mücadele kapsamında da çeşitli çalışmalar yapıyor.

Bu yıl erozyonla mücadele ve toprak muhafazası için 600 milyon lira ödenek ayrıldı. OGM, bu ödeneği 200 hektar alanda çığ kontrolü, 80 bin hektar alanda erozyon kontrolü ve bakımı, 10 bin hektarda mera ıslahı ve 20 bin hektar alandaki sel kontrolü çalışmaları için harcayacak.

69 ili kapsayan orman koruma ve yangınla mücadele çalışmaları için 600 milyon lira kaynak ayrıldı. Proje kapsamında 50 ilk müdahale ekip binası, 14 laboratuvar cihazı, 200 su tankeri, 2 bin telsiz, 60 yangın havuzu ve göleti ve çeşitli gelişmiş yazılım programları alınacak.

Hava filosu güçlendiriliyor

Her geçen yıl hava araçlarıyla filosunu güçlendiren OGM, bu konudaki teknik altyapısını güçlü konuma getiriyor.

Proje için bu yıl 500 milyon lira kaynak ayrıldı. Proje kapsamında orman yangınlarına müdahalede kullanılacak çeşitli ekipman ve donanımların alımı yapılacak.

Bu kapsamda söz konusu kaynak, 2 sistem yazılımı, 1 donanım, 25 gece görüş gözlüğü, 3 helikopter gövde altı tankı, 7 helikopter kanca kiti, 37 helikopter su atma kovası, 6 kamera, 100 kişisel koruyucu ekipman ve 250 yangın su atma konteynerinin alımında harcanacak.

Geri kalan kaynağın büyük çoğunluğu, depremden zarar gören OGM tesislerinin ve lojmanlarının bakım, onarım ve yapımı için ayrıldı.