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15 Ağustos 2023 Salı 17:30:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 17:30:00

Orman yangınlarıyla mücadelede 4 bin 630 havuz ve gölet imdada yetişiyor

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 3 milyon ton su kapasiteli 4 bin 630 havuz ve gölet sayesinde birçok orman yangınının büyümeden kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yangınlara karşı hassas alanlara inşa ettiği havuz ve göletler, helikopterler ile arazözlerin alevlere müdahalede ihtiyaç duyduğu suyun temininde büyük katkı sağlıyor.

Yangın havuz ve göletlerinin yapımına ilk defa 2003-2004 döneminde başlandı. Bugüne kadar 2 bin 554 adet havuz, 2 bin 76 gölet olmak üzere toplam 4 bin 630 yangın havuz ve göleti tesis edildi. Kapasiteleri inşa edildiği arazi ve su kaynağına göre değişiklik gösteren havuz ve göletlerin su tutma kapasiteleri 400 ile 3 bin ton arasında değişiyor.

Ormanların içine tesis edilen havuz ve göletler sayesinde, sorti sayıları artan helikopterlerin yangınlara daha etkili müdahalesi mümkün hale geldi.

113 YANGIN HAVUZU VE GÖLETİNİN İNŞASI DEVAM EDİYOR

OGM'nin çalışmaları doğrultusunda, teknik ve doğal şartların imkan verdiği yerlerde 113 yangın havuzunun inşa çalışması sürüyor. Orman yangını riskinin arttığı dönem öncesinde bütün yangın havuz ve göletleri ekipler tarafından rutin olarak kontrol ediliyor.

Bakan Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın havuz ve göletlerinin önemine dikkati çekti.

Bu tesislerin sayısını artırma çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Yangına hassas ve su kaynaklarına uzak ormanlık alanlarda inşa ettiğimiz toplam 3 milyon ton su kapasiteli yangın havuz ve göletleri sayesinde birçok orman yangını büyümeden kontrol altına alınıyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : ibrahim yumaklı orman yangınları orman genel müdürlüğü
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