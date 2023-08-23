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23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:51:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:51:00

Orman yangınına müdahale için yola çıkan Nene Hatun Gemisi Çanakkale'ye ulaştı

Kaynak: AA

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Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için İstanbul'dan yola çıkan Nene Hatun Gemisi kente ulaştı, Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

    Açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun Gemi'miz, denizden müdahaleye ihtiyaç olduğu durumda görev yapmak üzere emre hazır olarak Çanakkale Merkez İskelesi'nde konuşlandırıldı." ifadesi kullanıldı.

    Ayrıca, orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.15'ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.

    Etiketler : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale orman yangını
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