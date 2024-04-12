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12 Nisan 2024 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 13:15:00

Orman teşkilatı, artan kara ve hava gücüyle yangınlarla mücadeleye hazır

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl yangınlarla mücadeleyi 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 5 bin 49 kara aracı ve 25 bin personelin katılımıyla gerçekleştirecek.

Coğrafi konumu itibarıyla Akdeniz iklim kuşağındaki Türkiye'de ormanların büyük bölümü yangın tehdidi altında bulunuyor.

Ülkedeki ormanlık alanın yüzde 60'ı birinci ve ikinci derece yangına hassas alan olduğu için OGM, muhtemel yangınlara karşı hazır bekliyor.

Orman yangınlarıyla etkin mücadelede ilk olarak eğitici ve bilgilendirici çalışmalara yer veriliyor. Bu kapsamda geçen yıl sivil toplum kuruluşlarına, avcı, çoban ve çiftçilere, öğrencilere, turizm acenteleri ve turistik tesislerde çalışan personele, askeri birliklerle yerel itfaiye teşkilatlarına, orman köylülerine ve yangın gönüllülerine eğitimler verildi.

Orman yangınlarının yayılmasını engellemek amacıyla da yangın emniyet yol ve şeritlerinin yapımı ve bakımı gerçekleştirilirken, alevlerle mücadele ve yangını önleme çerçevesinde 120 bin kişinin yangın gönüllüsü olarak kaydı yapıldı. Yanmaya karşı dayanıklı 22 bin 950 takım elbise ve 23 bin 613 çift bot temin edilerek ilgili birimlere dağıtıldı.

Fiziki tedbirlerle geçen yıl 2 bin 579 orman yangınına müdahale edilirken, 15 bin 520 hektar orman alanı zarar gördü. Söz konusu yangınların 2 bin 88'inin ihmal, dikkatsizlik ve kaza, 92'sinin kasıt ve 399'unun yıldırım gibi doğal sebeplerden çıktığı belirlendi.

YANGINLARDA 145 HAVA ARACI GÖREV YAPACAK

Ülkenin coğrafi konumunun yanında iklim değişikliğinin etkisiyle düşen nem, aşırı sıcaklık ve rüzgar nedeniyle yangınlarla mücadele her geçen yıl zorlaşıyor. Orman teşkilatı da mücadele için gerek hava gerekse de kara gücünü her yıl yeniliyor veya ihtiyaçlar doğrultusunda artırıyor. Bu kapsamda yangınlarla mücadelede görev alan personel sayısı 2022'de 21 binden 25 bine çıkarıldı.

Uçak sayısı 2021'de 5'e, 2022'de 20'ye, geçen yıl 24'e yükseltildi. Bu yıl da alevlerle mücadelede 26 uçak kullanılacak.

Helikopter sayısı 2020'de 25'e, 2021'de 45'e, 2022'de 86'ya, geçen yıl da 100'e ulaştı. Bu yıl 105 helikopter yangınlara müdahale edecek.

Orman alanlarını tarayarak muhtemel yangın durumlarında veya yangın anında ekiplerin bilgilendirilmesi ve koordinasyonunda önemli yere sahip İHA'ların etkinliği de her yıl artıyor. 2021'de 4, 2022 ve 2023'te 10 İHA kullanılırken bu yıl ülke genelinde 14 araç görev yapacak.

Kara araçlarının da sayısı artırıldı. 2020 ve 2021'de 1350 arazöz kullanılırken, 2022'de 1385, 2023'te 1546, bu yıl da 1605 araç yangınla mücadele için hizmet verecek. Ayrıca 821 iş makinası ve 2 bin 623 ilk müdahale aracı mücadeleye destek sağlayacak.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı orman genel müdürlüğü yangınla mücadele orman yangını
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