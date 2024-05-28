VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Organlarımız bizden daha hızlı yaşlanıyor
Çok fazla kişiden mesaj alanlara müjde
Orman kurtarma timi
Güvercinler birincilik için yarıştı
Elazığ'dan Amerika'ya başarı öyküsü
20 yıl sonra gelen gazilik gururu
28 Mayıs 2024 Salı 07:23:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 07:23:00

Orman kurtarma timi

ABONE OL

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde orman kurtarma timi (ORKUT) oluşturuldu. Ekiplere, "depremde arama ve kurtarma" konulu teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

54 kişilik ORKUT ekip muhtemel afetlerde görev almaya hazırlanıyor.

Afetlerden korunmak ve afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı şekilde ele alındı. Eğitimin uygulamalı bölümünde arazide tatbikat yapılırken, hatalı ve doğru davranışlar aktarıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavın ardından başarılı olanlara sertifikaları verildi.

Etiketler : bolu orman ekip
'Ne sulh ne de kanlı bıçaklı'

'Ne sulh ne de kanlı bıçaklı'
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının kardeşini görenler şaştı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ının kardeşini görenler şaştı!
Ehliyetini kaptırdı

Ehliyetini kaptırdı
Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı

Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları çocuklar için bir arada

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları çocuklar için bir arada
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Seda Sayan 'dan estetik isyanı

Seda Sayan 'dan estetik isyanı
İlk kez Harbiye sahnesinde

İlk kez Harbiye sahnesinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX