18 Şubat 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 17:45:00
Orman köylülerinden ısıtacak yardım
Bolu ve Düzce'de orman köylüleri, ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilerek kendilerine dağıtılan yaklaşık 2 bin 500 ton odunu deprem bölgesine gönderdi.
Bolu Orman İşletme Şefi Bahadır Zaman "Devlet ve millet olarak vatandaşımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Bunda da en ufak bir iyiliğimiz olmuşsa ne mutlu" dedi.
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