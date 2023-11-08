Orhan Baba Müzesi gibi ev

Kütahya'da yaşayan güvenlik görevlisi Aziz Topcu, hayranı olduğu Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a ait yüzlerce objeyi evinin salonunda sergiliyor. 39 yaşındaki Topcu'nun çocuk yaşta başlayan Orhan Gencebay sevgisi 32 yıldır devam ediyor.

Eşine evlenme teklifini Gencebay'ın "Kiralık Dünya" şarkısıyla yapan ve oğlunun ismini "Orhan Kayra" koyan Topcu, sanatçının kaset, CD, afiş, fotoğraf ve gazete küpürlerine ait bulabildiği her şeyi biriktirerek bunları evinin salonunda büyük bir titizlikle koruyor.