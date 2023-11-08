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08 Kasım 2023 Çarşamba 07:58:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 07:58:00

Orhan Baba Müzesi gibi ev

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Kütahya'da Aziz Topcu, Orhan Gencebay'a ait yüzlerce objeyi koleksiyonuna kattı.

Kütahya'da yaşayan güvenlik görevlisi Aziz Topcu, hayranı olduğu Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a ait yüzlerce objeyi evinin salonunda sergiliyor. 39 yaşındaki Topcu'nun çocuk yaşta başlayan Orhan Gencebay sevgisi 32 yıldır devam ediyor.

Eşine evlenme teklifini Gencebay'ın "Kiralık Dünya" şarkısıyla yapan ve oğlunun ismini "Orhan Kayra" koyan Topcu, sanatçının kaset, CD, afiş, fotoğraf ve gazete küpürlerine ait bulabildiği her şeyi biriktirerek bunları evinin salonunda büyük bir titizlikle koruyor.

Etiketler : orhan gencebay koleksiyon müze
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