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Örgü terapisi
18 Şubat 2023 Cumartesi 17:47:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 17:47:00

Örgü terapisi

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Hatay'dan Kastamonu'ya getirilen depremzedelerin bir bölümü Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na yerleştirildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır öncülüğünde yaklaşık 100 kadın burada örgü örerek rehabilite oluyor. Örgü bilmeyenlere ise gençlik merkezi eğiticileri tarafından öğretiliyor.

Kadınlarla örgü örüp sohbet eden Bahar Çakır, zor günlerin el birliğiyle atlatılacağını söyledi. Türkiye'yi derinden sarsan bir deprem afeti yaşandığını vurgulayan Çakır, "Bütün ülkemiz gibi biz de Kastamonu olarak misafirlerimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizin depremle ilgili sıkıntılarını biraz da olsa unutmalarını sağlamak için birtakım etkinlikler yapmalarının iyi geleceğini düşündük. Örgü etkinliğine başlayalım istedik, onlar da destek verdiler." dedi. İnsanların çalışarak terapi olacağına inandığını dile getiren Çakır, "Herkes tek yürek. Bütün Kastamonu'nun da selamını getirdim. İnşallah birlikte bir şeyleri paylaşarak moral motivasyonumuzu artıracağız." diye konuştu. - Depremzede aile çıktıktan hemen sonra bina tamamen yıkıldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gelen Günnaz Koç ise büyük bir deprem yaşadıklarını belirtti. Deprem anında yaşadıklarını anlatan Koç, "Deprem anında uyanıktım, hemen çocuklarımı uyandırdım. Ev sallanmaya başladı. Kızlarım neye uğradığını şaşırdı. Kızları eşimle dışarı çıkardık. Son çıkan büyük kızımın üzerine moloz düştü. Tam dışarı çıktık, ev tamamen yıkıldı." ifadelerini kullandı. Verilen desteğe teşekkür eden Koç, "Herkesten Allah razı olsun. Buranın sorumlusu Emel hanımın hakkını ödeyemeyiz. Biz ağladık, o ağladı. Biz gittik, peşimizde gezdi anne gibi. Valimizin eşi, sıkılıyoruz, dertlerimizi biraz unutalım diye örgü etkinliği düşünmüş. O anı düşündükçe kötü oluyordum. Örgüye odaklanıyoruz, iyi geliyor, terapi gibi oluyor." şeklinde konuştu. Kahramanmaraş'tan gelen Hasibe Aydınlı da kendilerine kucak açan Kastamonu halkına teşekkür ederek, "Eskiden çocuklarımıza örgü örüyorduk. Burada da ip verdiler. O anları unutamayız ama bir nebze de olsa unutturuyor bize. Tüm personel bize kucak açtı. Çocuklarımıza daha çok ilgi gösteriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : hatay kastamonu örgü terapi

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