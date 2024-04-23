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23 Nisan 2024 Salı 08:35:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 08:35:00

Organize suç örgütlerine "Mahzen" operasyonları: 8 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, Balıkesir merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma ve Hırsızlık" suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konuldu.

Etiketler : organize suç örgütleri operasyon gözaltı
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