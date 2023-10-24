Organik arıcılık yapanlara kovan başına 30 lira destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle organik arıcılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesi kapsamındaki ödemeler için şartlar, başvuru yöntemi, başvuru ve ödeme süreleri gibi konular düzenlendi.

Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bugünden itibaren 22 Aralık mesai saati bitimine kadar ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi'nde kayıtlı oldukları Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak. Kayıtlı oldukları il ve ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il ve ilçe müdürlüklerine de müracaatta bulunabilecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 29 Aralık'a kadar yaptırması gerekiyor.

Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 30 lira destek ödemesi yapılacak.

Tebliğ, 2 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girerken 12 Kasım 2022 tarihli aynı başlıklı tebliğ yürürlükten kaldırıldı.