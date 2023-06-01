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01 Haziran 2023 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 07:45:00

Organ nakilli sporcu destek istedi

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Avustralya'da düzenlenen Dünya Transplant Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan karaciğer nakilli Teoman Erdoğan (57), üç madalya ile yurda döndü.

Avustralya'da düzenlenen Dünya Transplant Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan karaciğer nakilli Teoman Erdoğan (57), üç madalya ile yurda döndü. Yaşadığı onur ve sevincin çok büyük olduğunu belirten Erdoğan, "Bu oyunlarda ülkemiz çok daha fazla nakilli sporcuyla temsil edilmeli. Bunu gerçekleştirmek için de yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Etiketler : Organ nakilli Dünya Transplant Oyunları Teoman Erdoğan
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