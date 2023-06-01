Organ nakilli sporcu destek istedi

Avustralya'da düzenlenen Dünya Transplant Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan karaciğer nakilli Teoman Erdoğan (57), üç madalya ile yurda döndü. Yaşadığı onur ve sevincin çok büyük olduğunu belirten Erdoğan, "Bu oyunlarda ülkemiz çok daha fazla nakilli sporcuyla temsil edilmeli. Bunu gerçekleştirmek için de yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

