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13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:23:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:23:00

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir alan 'Ordu Serbest Bölgesi' ilan edildi

Kaynak: TRT Haber

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Ordu'nun Ünye ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Ordu Serbest Bölgesi" olarak ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi'ndeki 147 bin 442,92 metrekare alanın "Ordu Serbest Bölgesi" olarak ilanı kararlaştırıldı.

Karar ekinde, bölgeye ilişkin krokiye de yer verildi.

Etiketler : ordu ordu serbest bölgesi ünye resmi gazete
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