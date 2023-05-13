Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi'ndeki 147 bin 442,92 metrekare alanın "Ordu Serbest Bölgesi" olarak ilanı kararlaştırıldı.

Karar ekinde, bölgeye ilişkin krokiye de yer verildi.