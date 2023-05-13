Ordu'nun Ünye ilçesinde bir alan 'Ordu Serbest Bölgesi' ilan edildi
Kaynak: TRT Haber
Ordu'nun Ünye ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Ordu Serbest Bölgesi" olarak ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi'ndeki 147 bin 442,92 metrekare alanın "Ordu Serbest Bölgesi" olarak ilanı kararlaştırıldı.
Karar ekinde, bölgeye ilişkin krokiye de yer verildi.
- Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı! "Aşkla çalışmaya devam edeceğiz"
- MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon! Üst düzey terörist etkisiz
- Ticaret Bakanlığı nisanda 489 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
- Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu
- Ordu'da bir alan 'Ordu Serbest Bölgesi' ilan edildi
- "BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz"