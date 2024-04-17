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17 Nisan 2024 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 10:47:00

"Orduda siyaset yasağı delindi" iddiasına yalanlama!

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İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesaplarında paylaşılan "CHP'nin seçim zaferi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası tarafından coşku ile karşılandı. Ordudaki siyaset yasağı delindi." iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM'den yapılan açıklamada, "1 Nisan 2024 tarihinde Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Ankara'nın hiçbir yerinde prova dahil hiçbir faaliyet yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "CHP'nin seçim zaferi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası tarafından coşku ile karşılandı. Ordudaki siyaset yasağı delindi." iddiaları yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "CHP'nin seçim zaferi Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası tarafından coşku ile karşılandı. Ordudaki siyaset yasağı delindi." iddiası doğru değildir.

Türk Kara Kuvvetlerine bağlı Bando ve Armoni Mızıkası adlı bir birlik bulunmamaktadır.

Armoni Mızıkası Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye'nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumudur.

1 Nisan 2024 tarihinde Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Ankara'nın hiçbir yerinde prova dahil hiçbir faaliyet yapılmamıştır.

Ayrıca ilgili tarihte Kara Kuvvetleri Komutanlığı binasında herhangi bir kutlama gerçekleştirilmemiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Etiketler : iletişim başkanlığı dezenformasyon chp ordu
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