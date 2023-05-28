VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da vatandaşlar kent genelinde seçim kutlaması yapıyor
"Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam"
7'li koalisyonda kavga başladı! İYİ Parti'den ilk tepki: Benden bu kadar
MHP Lideri Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır
Haluk Bayraktar paylaştı! "Türkiye'miz kazandı"
Kılıçdaroğlu girdiği onuncu seçimi de kaybetti
28 Mayıs 2023 Pazar 19:45:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 19:45:00

Bakan Özer'in oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

ABONE OL

Ordu'da oy kullanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sandığından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 323 oyun kullanıldığı sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 202 oy çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 117 oy çıktı.

3 geçersiz oy bulunurken, 1 de boş oy çıktı.

Etiketler : erdoğan meb seçim
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Hedefi oyunculuk

Hedefi oyunculuk
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Aşk kısa sürdü

Aşk kısa sürdü
‘Masal' sevinci

‘Masal' sevinci
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar
3 kuşak bir arada

3 kuşak bir arada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX