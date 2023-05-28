Bakan Özer'in oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı
Ordu'da oy kullanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sandığından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Vakıfbank Ortaokulu'ndaki 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 323 oyun kullanıldığı sandıktan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 202 oy çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 117 oy çıktı.
3 geçersiz oy bulunurken, 1 de boş oy çıktı.
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