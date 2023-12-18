Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye Yüzyılı vurgusu: "Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak"
Kaynak: AA
Macaristan Başbakanı Orban, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık" dedi.
Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.
Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi desteklediklerini belirten Macaristan Başbakanı, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık" dedi.
Orban ayrıca, "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok." ifadesini kullandı.
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