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06 Haziran 2024 Perşembe 14:42:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 14:42:00

Oppenheimer'ın torunu konuştu

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Japonya'ya 2. Dünya Savaşı esnasında atılan nükleer bombanın yapımını sağlayan Robert Oppenheimer'ın torunu konuştu.

2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan nükleer bombanın tasarlanmasın sağlayan Robert Oppenheimer'ın torunu konuştu.

Charles Oppenheimer izleri halen daha silinemeyen nükleer enerji ile ilgili "Büyükbabam da dâhil olmak üzere atalarımızdan ders çıkarabileceğimize inanıyorum. Onların tavsiyelerini dinlemek, bugün her zamankinden daha önemli. Nükleer enerjiyi iyi amaçlar için kullanabileceğimize inanıyorum.

Aynı bilim ve teknolojiyi dünyayı yok etmek yerine kurtarmak için kullanabiliriz" dedi.

Etiketler : Charles Oppenheimer nükleer bomba Robert Oppenheimer
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