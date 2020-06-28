PKK/YPG'ye ağır darbe! 18 gün sonra SİHA vurdu

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28 Haziran 2020 Pazar 10:03:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 10:13:00

Operasyonun detayları ortaya çıktı! 18 günlük müthiş takip

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Terör örgütü PKK/YPG'nin üst düzey kadın yöneticisi Filiz Aslan'ın da yer aldığı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon öncesinde kadın teröristler 18 gün boyunca adım adım takip edildi. Bulundukları ev SİHA ile vuruldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'de olan ve şehirlerden dağa özellikle kadın eleman kazandıran Leyla Agiri kod adlı terörist Filiz Aslan'ın (47) etkisiz hale getirildiği operasyonun detaylarına ulaşıldı.

BİNBİR SURAT

Sabah'ın haberine göre; 25 yıldır PKK terör örgütünde olan terörist Filiz Aslan son 4 yıldır Suriye'de YPG'nin işgal ettiği bölgelerde adeta binbir surata bürünüp, sivil kıyafet giyerek dolaşıyor ve örgüte eleman kazandırıyordu. Kadın teröristin Haziran ayı başında Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arap bölgesine geldiği belirlendi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında yer alan Ayn el Arap'da bölgesel çalışma başlatan Türk istihbarat ekipleri terörist Filiz Aslan'ın bir grup YPG'li teröristle birlikte Helince köyünde olduğunu tespit etti.

İHA GÖRDÜ, SİHA VURDU

1995'te Van'ın Özalp ilçesinden Şam'a giderek Abdullah Öcalan'ın yanında örgüte katılan Filiz Aslan, İnsansız Hava Aracı'ndan alınan görüntüler ve teknik takipteki verilerle tam 18 gün boyunca izlendi. Evin koordinatları TSK'ya iletildi. Bunun üzerine 23 Haziran günü akşam saatlerinde bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla (SİHA) teröristlerin bulunduğu Helince köyündeki eve hava harekâtı gerçekleştirildi. Operasyonda Filiz Aslan'ın yanı sıra PKK/Kongra-Star üyesi ve YPG'nin üst düzey askeri kanat sorumlularından Zehra Berkel (33), Mizgin Halil ve Emine Veysi isimli kadın teröristler de öldürüldü. PKK'nın Serhat, Avaşin, Zap, Hinere gibi kamplarında sözde komutanlık yapan ve PKK'nın kadın örgütlenmesi PJAK, KJB (Yüce Kadınlar Topluluğu), KJK gibi örgütlerde üst düzey yöneticilik yapan terörist Filiz Aslan'ın etkisiz hale getirilmesi terör örgütünde şok etkisi yarattı.

KARA PROPAGANDA

Operasyon sonrası terör örgütü PKK-YPG ile örgüt yandaşları "Türk devleti köydeki Kürt kadınlarını evinde katletti" diyerek kadın teröristlerin sivil fotoğraflarıyla kara propaganda yapmaya çalıştı. HDP Adana milletvekili Tülay Hatipoğlu başta olmak üzere terör örgütü PKK/YPG 'nin Avrupa'daki yandaşlarının da bu kara propagandaya sosyal medyada destek vermesi dikkat çekti.

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