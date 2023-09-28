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28 Eylül 2023 Perşembe 11:29:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 11:29:00

Operasyonun ardından dikkat çeken karar! Sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti

Kaynak: AA

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Sözde Ermeni yönetimi Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde kurduğu işgal rejimini feshettiğini duyurdu.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurdu.

İşgal rejiminin sözde yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını bildirdi.

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer aldı.

Kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti.

10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.

Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.

24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.

Bakü yönetimi, entegrasyon sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sözde yönetimin kendini feshetmesini istiyordu.

Etiketler : ermenistan karabağ azerbaycan karabağ bölgesi
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