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08 Kasım 2023 Çarşamba 10:32:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 10:32:00

Operasyonlarda 721 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak 2023 ile 1 Kasım 2023 arasında PKK/KCK'ya yönelik, 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak 2023 ile 1 Kasım 2023 arasında PKK/KCK'ya yönelik, 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle birlikte konuşuluyor.

Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar ile terör hamdolsun bitme noktasına geldi.

Yapılan operasyonlarda 84'ü ölü, 525'i sağ, 5'i yaralı ve 107'si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi.

2023 yılı itibarıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 bin 54'ü şehir, 16 bin 702'si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı.

Operasyonlar kapsamında 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178'i tutuklandı, bin 297'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

1 Kasım tarihi itibarıyla FETÖ'ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343'ü tutuklandı, bin 400'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ'a yönelik bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524'ü tutuklandı. 507'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken 73'ü tutuklandı, 152'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Son 10 ayda; 104'ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.

"Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7'si Kırmızı, 15'i Turuncu, 30'u Gri, 1'i Mavi, 1'i de Yeşil kategoride olmak üzere toplam 54'ü sözde üst düzey teröristti.

Etiketler : terör örgütü operasyon ali yerlikaya
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