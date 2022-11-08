Pençe Kilit bölgesinde sıcak çatışma

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08 Kasım 2022 Salı 10:01:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 10:01:00

Operasyon bölgesinde sıcak çatışma: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen 11 teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta sıkıştıkları bölgeden kaçmaya çalışırken, bordo bereliler ve komandolar tarafından çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Pençe Kilit-Operasyonu bölgesinde teröristlerle temas sağlandı.

Aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Paylaşımda, "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullanılarak, bölgedeki terörist temizliğinin azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı 11 PKK Pençe Kilit-Operasyonu
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