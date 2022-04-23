Op. Dr. Evren Işık: Erkeklerde kısırlık problemi artıyor

Erkek üreme ve cinsel sağlık sorunlarını kapsayan androloji alanında Türkiye'nin en deneyimli doktorlarından biri olan Op. Dr. Evren Işık, kısırlığın son yıllarda hızla arttığını söyledi: "1960'lı, 70'li yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, dört çiftten birinin çocuk sahibi olamama sorunu yaşadığını gösteriyordu. Yani yüzde 25'lik bir oran söz konusuydu. Ama 2000'li yıllardan sonra bu oran bir anda yüzde 50'ye doğru tırmanmaya başladı. Artık iki çiftten biri, kısırlık sorunuyla yüzleşiyor."

ZAMAN İLERLEDİKÇE SPERM KALİTESİ VE SAYISI AZALIYOR

Günümüzde evlilik ve çocuk planlarının ileri yaşlara ertelendiğini dile getiren Op. Dr. Evren Işık, bu durumun kısırlığın başlıca sebeplerinden biri olduğunu ifade etti: "Artık insanlar 30'larının sonuna doğru, hatta 40'lı yaşlarda evlenmeye başladı. Çünkü kariyer planları öncelikli hale geldi. Ancak erkeğin 20'li yaşlardaki sperminin kalitesiyle 40'lı yaşlardaki sperminin kalitesi aynı değil. Zaman ilerledikçe sperm kalitesi ve sayısı azalıyor. Erkek, evliliğini sperm sayısı ve kalitesi açısından daha kötü olduğu bir dönemine denk getirirse, tabii ki çocuk sahibi olma ihtimali düşüyor. Bu, kadın için de geçerli. Yıllar ilerledikçe yumurta kalitesi de bozuluyor."

SUÇLU: OBEZİTE, SİGARA, ENDÜSTRİYEL BESLENME

Dr. Işık, erkekte kısırlığa yol açan diğer faktörleri şöyle sıraladı: "Obezite, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı, endüstriyel beslenme alışkanlığı ve radyasyon maruziyeti de kısırlık oranlarını artıran nedenler arasında ilk sıralarda. Sonuç olarak tüm bu faktörler hem spermin hem de yumurtanın kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ve neticede kısırlık büyük bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor."

'BEN EKSİK BİR ERKEK MİYİM?'

Kısırlığın erkekte psikolojik sorunlara yol açabildiğine değinen Op. Dr. Evren Işık, bu konuda toplumsal bir farkındalık yaratmak gerektiğini dile getirdi: "Bizim toplumumuzda erkeğe cinsellik yönünden çok fazla anlam ve görev yükleniyor. Erkek bir birey, çocuk sahibi olma konusunda sorun yaşadığında bu herkesten saklanıyor. Oysa erkek, bu konuda genç yaşlarda bilgilendirilmeli. Ona bir sperminin olduğu, bunun bazı hastalıklardan etkilenebildiği, ancak bu durumun tedavi edilebileceği henüz gelişim dönemindeyken anlatılmalı. Birçok hastam bana 'Ben eksik bir erkek miyim?' diye soruyor. 'Hayır, sen bazı erkeklik fonksiyonları düzeltilmesi gereken bir erkeksin' diye yanıt veriyorum. Kısırlık tedavi edilebilen bir durum. Günümüzde tanı ve tedavi yöntemleri çok gelişti. Kişi tek bir sperm bile üretse, biz o spermi yakalayıp çiftleri çocuk sahibi yapabiliyoruz."