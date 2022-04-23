VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska: Herkes başkasının acısını azaltmak için elinden geleni yap...
Op. Dr. Evren Işık: Erkeklerde kısırlık problemi artıyor
Çocuklara özel renkli 23 Nisan etkinlikleri
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
İstanbul'un dereleri el atılmasını bekliyor
İsveç'te tekrar Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan'a izin çıkmadı
Çin'de son 24 saatte 24 bin 411, Hong Kong'da 574 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kurtulmuş: Ayasofya'nın açılması halkın değerleriyle çakışan bir anlayışın rafa kaldırılması demektir
Pençe Kilit Operasyonu'nda son durumu paylaştı!
Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Birinci Meclis'te konuştu
Monica Bellucci rüzgarı
Aile toplantısı
Aşkta yüzü güldü
Teklisinin yapımcısı
Milli Eğitim Bakanı Özer, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
PKK bozguna uğratıldı!
Resmen duyurdular: Ukrayna'ya M-777 obüsleri gönderdik
Türkiye'nin konuştuğu vahşet: Bir tutuklama daha
Dünyanın en büyüğü! Kapadokya'dan havalandı
AKINCI hain avında!
8 senelik savaş sona mı eriyor?
Lüzumsuz karanlık!
Kimlik kartlarında yeni dönem!
23 Nisan 2022 Cumartesi 12:16:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 12:16:00

Op. Dr. Evren Işık: Erkeklerde kısırlık problemi artıyor

ABONE OL

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, erkeklerde kısırlık oranının giderek arttığını açıkladı. “1960'lı, 70'li yıllarda yapılan çalışmalar, dört çiftten birinin çocuk sahibi olamadığını gösteriyordu. Günümüzde ise iki çiftten biri kısırlık sorunuyla yüzleşiyor” diyen Dr. Işık, bu artışın nedenlerini anlattı.

Erkek üreme ve cinsel sağlık sorunlarını kapsayan androloji alanında Türkiye'nin en deneyimli doktorlarından biri olan Op. Dr. Evren Işık, kısırlığın son yıllarda hızla arttığını söyledi: "1960'lı, 70'li yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, dört çiftten birinin çocuk sahibi olamama sorunu yaşadığını gösteriyordu. Yani yüzde 25'lik bir oran söz konusuydu. Ama 2000'li yıllardan sonra bu oran bir anda yüzde 50'ye doğru tırmanmaya başladı. Artık iki çiftten biri, kısırlık sorunuyla yüzleşiyor."

ZAMAN İLERLEDİKÇE SPERM KALİTESİ VE SAYISI AZALIYOR

Günümüzde evlilik ve çocuk planlarının ileri yaşlara ertelendiğini dile getiren Op. Dr. Evren Işık, bu durumun kısırlığın başlıca sebeplerinden biri olduğunu ifade etti: "Artık insanlar 30'larının sonuna doğru, hatta 40'lı yaşlarda evlenmeye başladı. Çünkü kariyer planları öncelikli hale geldi. Ancak erkeğin 20'li yaşlardaki sperminin kalitesiyle 40'lı yaşlardaki sperminin kalitesi aynı değil. Zaman ilerledikçe sperm kalitesi ve sayısı azalıyor. Erkek, evliliğini sperm sayısı ve kalitesi açısından daha kötü olduğu bir dönemine denk getirirse, tabii ki çocuk sahibi olma ihtimali düşüyor. Bu, kadın için de geçerli. Yıllar ilerledikçe yumurta kalitesi de bozuluyor."

SUÇLU: OBEZİTE, SİGARA, ENDÜSTRİYEL BESLENME

Dr. Işık, erkekte kısırlığa yol açan diğer faktörleri şöyle sıraladı: "Obezite, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı, endüstriyel beslenme alışkanlığı ve radyasyon maruziyeti de kısırlık oranlarını artıran nedenler arasında ilk sıralarda. Sonuç olarak tüm bu faktörler hem spermin hem de yumurtanın kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Ve neticede kısırlık büyük bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkıyor."

'BEN EKSİK BİR ERKEK MİYİM?'

Kısırlığın erkekte psikolojik sorunlara yol açabildiğine değinen Op. Dr. Evren Işık, bu konuda toplumsal bir farkındalık yaratmak gerektiğini dile getirdi: "Bizim toplumumuzda erkeğe cinsellik yönünden çok fazla anlam ve görev yükleniyor. Erkek bir birey, çocuk sahibi olma konusunda sorun yaşadığında bu herkesten saklanıyor. Oysa erkek, bu konuda genç yaşlarda bilgilendirilmeli. Ona bir sperminin olduğu, bunun bazı hastalıklardan etkilenebildiği, ancak bu durumun tedavi edilebileceği henüz gelişim dönemindeyken anlatılmalı. Birçok hastam bana 'Ben eksik bir erkek miyim?' diye soruyor. 'Hayır, sen bazı erkeklik fonksiyonları düzeltilmesi gereken bir erkeksin' diye yanıt veriyorum. Kısırlık tedavi edilebilen bir durum. Günümüzde tanı ve tedavi yöntemleri çok gelişti. Kişi tek bir sperm bile üretse, biz o spermi yakalayıp çiftleri çocuk sahibi yapabiliyoruz."

Etiketler : cinsel sağlık sorunları Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık Dr. Işık
kerem'i inkar etmedi

kerem'i inkar etmedi
Arzum'un gelin adayı

Arzum'un gelin adayı
Yeni proje hazırlığı

Yeni proje hazırlığı
Festival başlıyor

Festival başlıyor
Mesut oldu

Mesut oldu
3 günde 1 milyonu geçti

3 günde 1 milyonu geçti
Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor

Rolüne yalnız kalarak hazırlanıyor
Atatürk projesine dahil oldu

Atatürk projesine dahil oldu
Yürüyen servet

Yürüyen servet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER