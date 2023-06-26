"Onur Şan'la Bayram Ola" bayram boyunca 24 TV ekranlarında evlerinize konuk oluyor

Bayramın tüm neşesi birbirinden renkli isimlerle 24 TV ekranlarında sizlerle buluşuyor.



''Onur Şan'la Bayram Ola'' bayram şekeri tadında evlerinize konuk oluyor.

Bayramın birinci gününde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesleri Oğuz Aksaç ve Deniz Toprak'ı ikinci gününde romantik şarkılarin güçlü sesi Orhan Ölmez ve Zilan Avşar'ı üçüncü gününde ise muhteşem sesi ile gönüllere taht kuran Elif Buse Doğan'ı konuk ediyor.

''Onur Şan'la Bayram Ola'' bayram boyunca saat 20.00'de 24 TV ekranlarında sizlerle buluşuyor.