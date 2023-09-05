Onlarca kişi sudan zehirlendi!

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05 Eylül 2023 Salı 08:18:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 08:18:00

Taşova'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: 150 kişi hastaneye başvurdu

Kaynak: IHA

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Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İlçe belediyesi şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu.

Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi'ne geldikleri belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz" denildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

Etiketler : tasova su sorunu hastalık salgını belediye uyarısı
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