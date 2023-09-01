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01 Eylül 2023 Cuma 07:19:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 07:19:00

Onlar artık AFAD Gönüllüsü

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Erzurum'da 33 AFAD Gönüllüsü eğitimlerini tamamlayarak yapılan törenle kimliklerini almaya hak kazandılar. Gönüllülerden bir çoğu 6 Şubat depremlerinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Erzurum'da 33 AFAD Gönüllüsü eğitimlerini tamamlayarak yapılan törenle kimliklerini almaya hak kazandılar. Gönüllülerden bir çoğu 6 Şubat depremlerinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla AFAD Gönüllüleri afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranışlar ve alması gereken tedbirler konusunda gönüllülük sisteminden aldıkları eğitimlerle farkındalık kazanması ve bilgi sahibi olması ile bu farkındalığı çevresinde yaygınlaştırmasını sağlanıyor. Erzurum'da yaklaşık 1 yıllık bir süreçten sonra eğitimlerini tamamlayan 33 AFAD Gönüllüsü kimliklerini aldı. Gönüllülerin bir çoğu 6 Şubat depremlerinde görev aldı.

AFAD DESTEK GÖNÜLLERİNİN SAYISI ARTIYOR

Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Erzurum Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç AFAD Gönüllerinin muhtemel bir afet durumunda önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, "Tamamıyla kendi istekleriyle, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. Bizler belirli bir program ve müfredat çerçevesinde gönüllülerimize eğitimlerini veriyoruz. Bu güne kadar 201 gönüllümüz AFAD Destek Gönüllüsü kimliklerini aldılar. Erzurum'da yaklaşık 13 bin gönüllümüz temel eğitimlerini tamamladı. Bunlar belirli dönemlerde eğitimlerini tamamlayarak gönüllü ordumuza katılacaklar" dedi.

Etiketler : Erzurum Afet Acil Durum Arama Mehmet Rıza Andiç
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