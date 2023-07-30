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30 Temmuz 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 09:00:00

Önder Sav'dan çağrı! "Kılıçdaroğlu istifa edip 45 günde kurultaya gidilmeli"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP Eski Genel Sekreteri Sav, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı.

CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav, Habertürk'e konuştu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. Sav, CHP'nin genel başkanının en çok 3 yıl için seçildiğini ifade ederek, "Üç yıl doldu. Kılıçdaroğlu'nun hiç fazla eğmeden, bükmeden istifa etmesi gerekir. Yoksa yerel seçim de kaybedilir" dedi. Sav, "Üst üste başarısızlık yaşayan siyaset adamının gerçeği görmesi lazım" diyerek şunları söyledi: "Genel başkanın değişememesi diye bir şey yok. Bu kadar süre genel başkanlık yapmış ve üst üste partinin başarısızlığında genel başkan olarak olmuş olan bir siyaset adamının gerçeği kendisinin görüp gereğini yapması lazım. Parti son 10 yılda bir arpa boyu yol aramadı. Mayıs seçimlerinde CHP başarısız oldu. Sayın Kılıçdaroğlu gereğini yapmalı ve CHP olağanüstü kurultaya gitmeli. Sayın Kılıçdaroğlu hiç fazla eğmeden bükmeden istifa etmesi gerekir. Aksi takdirde deneyimli bir siyasetçi olarak önümüzdeki yerel seçimlerin akıbetini olumsuz görüyorum" dedi.

CHP Eski Genel Sekreteri Önder Sav, "Helalleşmenin içi boştu. Önce parti içinde helalleşmeli. Tartışmalı lider konumu sürerse bu tartışmalar bitmez. CHP fabrika ayarlarına dönmelidir" dedi.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu önder sav chp istifa
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