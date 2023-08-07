ÖNDER Genel Başkanı Ceylan: İmam Hatip okullarımız kalkan oldu

24 TV, 24 Portre programında Zeynep Türkoğlu'nun sorularını yanıtlayan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan açıklamalarda bulunarak, ''Din ile, bu ülkenin insanının inancıyla direkt olarak 'problemim var' diyemeyenler 'İmam Hatip ile problemim var' diyor, aslında bir kalkan oldu İmam Hatip okullarımız. Bugün bile hala akademik başarısını tartışabileceğimiz bazı üniversitelerimizin mezuniyetlerinde hiç alakası olmadığı halde "İmam Hatipler kapatılsın" diye bir pankart görebiliyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Din ile, bu ülkenin insanının inancıyla direkt olarak "problemim var" diyemeyenler 'İmam Hatip ile problemim var' diyor, aslında bir kalkan oldu İmam Hatip okullarımız. Bugün bile hala akademik başarısını tartışabileceğimiz bazı üniversitelerimizin mezuniyetlerinde hiç alakası olmadığı halde "İmam Hatipler kapatılsın" diye bir pankart görebiliyoruz.

Din ile, bu ülkenin insanının inancıyla direkt olarak "problemim var" diyemeyenler 'İmam Hatip ile problemim var' diyor, aslında bir kalkan oldu İmam Hatip okullarımız. Bugün ne yaşıyoruz peki? Hak ve batıl mücadelesi bitmedi. Kıyamete kadar yaşayacak. İmam Hatip okullarımız hala aynı değer, inanç ve vizyon ile bir tohum ekim merkezi olarak gençlerimizi yetiştirmeye devam ediyor. Bugün bile hala akademik başarısını tartışabileceğimiz bazı üniversitelerimizin mezuniyetlerinde hiç alakası olmadığı halde "İmam Hatipler kapatılsın" diye bir pankart görebiliyoruz. Bugün kapısının önünden bile geçmeyen insanların İmam Hatip okulları ile dertlerinin olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Neden? Buralar hala 1950'lerde olduğu gibi aynı samimiyet ve aynı inanç ile gençler yetiştirmeye devam ediliyor. Bu nedenle günümüzde İmam Hatip okullarını kapatma, önüne set çekilmesi gibi başlıklarımız yok. İnşallah halkımızın bu kadar sahiplendiği okullarımız bundan sonra da bu sorunu yaşamayacaktır. Algı noktasında olumsuzluk oluşturmak için mücadele ediyorlar.

Biz İmam Hatip'te paylaşmayı, kardeşliği, dostluğu gördüğümüz gibi aslında birilerinin ikiyüzlülüğünü de gördük. "Haydi kızlar okula" kampanyaları yaparken bir taraftan da kız çocuklarının okuyamaması için baş örtülerinin başlarından çekip alındığını gördük. Bütün genç kardeşlerime, bütün herkese söylüyorum; birileri ne plan yaparsa yapsın Allah'ın da bir planı var ve o her şeyin üzerinde işliyor.

Hikaye biraz geriye gidiyor. Imam Hatip'in içerisine girdiğinizde samimi ortamı, kardeşliği, inanmış kadroyu içeride görünce gerçekten her şeye değer diyorsunuz. Ben İmam Hatip' e girdiğimde 28 Şubat dönemi yaşanmamıştı. Öyle öğretmen ve abilerimiz vardı ki öğrencilerini gönlünde, ruhunda eritmiş ve kendi hayatının içine çekmiş onlarla beraber yaşayan adanmış öğretmenlerdi. Bizlerin daha iyi yetişesi için gayret gösteren abilerimiz vardı. Biz İmam Hatip'te paylaşmayı, kardeşliği, dostluğu gördüğümüz gibi aslında birilerinin ikiyüzlülüğünü de gördük. "Haydi kızlar okula" kampanyaları yaparken bir taraftan da kız çocuklarının okuyamaması için baş örtülerinin başlarından çekip alındığını gördük. Kat sayı problem ile önlerinin kapatıldığını gördük. Genç yaşta bunları görünce daha çok kenetleniyorsun. Bütün genç kardeşlerime, bütün herkese söylüyorum; birileri ne plan yaparsa yapsın Allah'ın da bir planı var ve o her şeyin üzerinde işliyor. O gün İmam Hatip'te okuyan ve birilerinin bu ülkede bile istemediği, onların bizlere layık görmedikleri ne varsa Allah bize nasip etti. Biz buradayız.

70'li yaşlarında okulun hem idareciliğini hem de tuvaletini temizleyen Mahmut Celalettin Ökten Hoca'ya bu işleri neden siz yapıyorsunuz diye sorulduğunda, ''Ben ülkeyi yönetecek gençlere tuvalet temizletmem'' diyerek cevap vermiş.

Anadolu'nun dört bir tarafında oraları mayalayan çok güzel hocalar var. Her birinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir serüveni var. Biz Anadolu'nun gerçek kahramanlarını, Anadolu'yu mayalayan büyük insanları bulup onlarla bu serüveni birlikte konuştuk. Bazıları hayattaydı bazıları ile bu röportajları yaptıktan sonra vefat ettiiler. Bütün bu hikayelerin öne çıkan kahramanlarına baktığımızda Mahmut Celalettin Ökten Hoca'yı biliyoruz. 1949'da İmam Hatip kursları ile başlayan hikaye Celal Hoca'nın gayretleri ile 1951'de ilk İmam Hatip Okulu'nun açılması ile oluştu. Tevfik İleri ve Adnan Menderes'ten Allah razı olsun. 1961'de hepsi vefat ettiler. O dönemde tohumu eken eller onlardı. Hangi vizyonla İmam Hatip'leri kurduklarına bakarsak Celal Hoca'nın çok güzel bir tarifi var. Doğu'yu ve Batı'yı bilen, aydın desinler diye dininden taviz vermeyen aynı zamanda müsamekar olan İmam Hatip öğrencisini tanımlarken günü kurtaran bir bakış açısıyla inşa edilmemiş. Tevfik İleri İmam Hatip okulunu açarken yaptığı konuşmada aslında bugünün temelini atmış. Celal Hoca'nın okul açıldığında tuvaletini temizlerken bir anısı var. 70'li yaşlarında okulun hem idareciliğini yapıp hem de tuvaletini temizlermiş. Bir hoca gelip neden siz yapıyorsunuz diye sorduğunda, ''Ben ülkeyi yönetecek gençlere tuvalet temizletmem'' diyerek cevap vermiş.