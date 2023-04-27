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27 Nisan 2023 Perşembe 10:34:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 10:34:00

Önce Kılıçdaroğlu şimdi de Akşener'e soğuk duş! İYİ Parti lideri kürsüye çıkınca meydanlar boşaldı!

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Konya mitinginde umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün de Kayseri'de hüsrana uğradı. 2 mitingde de umduğunu bulamayan Akşener, Denizli mitingini iptal etmek zorunda kaldı.

7'li koalisyonun ortağı İyi Parti, Konya ve Kayseri mitinglerinde hüsrana uğradı. 2 mitingde de umduğunu bulamayan Akşener, Denizli mitingini iptal etmek zorunda kaldı. Kayseri mitinginde Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından sahneye Akşener çıkınca alanı terk etmişti.

ALANIN BÜYÜK BİR KISMI BOŞ KALDI

Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, Akşener'in konuşması başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı.

23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin ortağı Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın mitingi burada da boş kalmıştı.

DENİZLİ MİTİNGİNİ İPTAL ETTİLER

Yaşananlar İyi Parti'de soğuk duş etkisi yaratırken, bugün yapılması planlanan Denizli mitingi de hava şartları bahane edilerek iptal edildi.

Etiketler : 7'li koalisyon İyi Parti Denizli mitingi
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