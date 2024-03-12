CHP'nin reklam belediyeciliği ifşa oldu

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12 Mart 2024 Salı 13:14:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 13:14:00

Önce açılış sonra kapanış! Reklam belediyeciliği ifşa oldu

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Mart'ta açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları'nın bitirilemediği ortaya çıktı. Beykoz'daki eski petrol tankerlerinin kültür ve sanat merkezine dönüştürüldüğü iddia edilen projenin yarım yamalak iken açılışının yapıldığı belirlendi. İmamoğlu'nun seçim öncesi açılış şovu gerçekleştirdiği Çubuklu Siloları'nı ziyaret etmek isteyen Beykozlular kapıda kaldı. Görevliler, ziyarete gelen vatandaşları içeriye almadı.

İstanbul'u yöneten CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapmadığı projeleri yapılmış gibi göstermeye devam ediyor.

İmamoğlu, pazar günü Beykoz'da Çubuklu Siloları ve Beykoz On Çeşmeler Meydanı'nı hizmete açtı.

Açılışın ardından Beykoz Çubuklu Siloları'nı da gezen Ekrem İmamoğlu, burada kısa bir de konuşma gerçekleştirdi.

Pazar gününden sonra bölgeye giden vatandaşlar ise durumun Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılıştan farklı olduğunu gördü.

AÇILIŞTAN ESER YOK

Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları'nı ziyarete gelen vatandaşlar, açılışın gerçek olmadığını öğrenince şok oldu.

Bölgeye gelen vatandaşlar, "Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden birtakım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler." ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ HEMEN ARDINDAN DA KAPANIŞ

Beykoz Çubuklu Siloları'nın önünde bekleyen görevli, "Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle bir açılış yaptılar." dedi. Bunun üzerine bir kadın vatandaş ise "Dün gezenler yalan dolan. Açılış yaptılar sonra kapanış yaptılar." dedi.

Etiketler : chp reklam belediyeciliği ibb ekrem imamoğlu
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