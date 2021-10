On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?

On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?

18 Ekim tarihli On Numara çekiliş sonuçların açıklanacağı saate kısa bir süre kaldı. Zengin olma hayali ile bugün On Numara çekilişi için bilet alan piyango severlerin gündeminde yer alan sonuçlar Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. Noter huzurunda düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı haberimizde.



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? - 18 EKİM 2021

Pazartesi ve Cuma günü gerçekleşen On Numara çekilişleri saat 20:00'da düzenlendi.

Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişlerin ardından kazandıran numaraları, büyük ikramiye tutarını kurumun resmi internet sayfası millipiyangoonline.com ile haber sitemiz aksam.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

18 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar sırasıyla;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.