VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Başkan Erdoğan edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
'Pentagon Türkiye ile F-35 sorununun çözümü için görüşüyor'
Gaziantep'te fabrika yangını
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı
Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanlığı taksi şoförlerine '12 kural'ı hatırlattı
Başkan Erdoğan: Salgında en çok büyüyen ikinci ülke olduk!
İsrail'in Kudüs'teki şiddeti devam ediyor
On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: Hesap sorulmalı
Yunan bakandan küstah açıklamalar! Haddini aştı
"Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız"
ABD'den Dedeağaç'a büyük sevkiyat!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret! İmzalar atıldı
AB ve Katar arasında 5 yıldır müzakere edilen havacılık anlaşması imzalandı
NATO tatbikata başladı
Çin o haberi yalanladı: ABD ufkunu genişletmeli
Firari CHP'liye operasyon!
Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar vefat etti
Kapalı kapılar ardında karanlık ittifak!
Türkiye'den Akdeniz'de petrol hamlesi
18 Ekim 2021 Pazartesi 18:26:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 19:05:00

On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?

ABONE OL

On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 18 Ekim tarihli On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Bilindiği üzere Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşen On Numara çekiliş sonuçları kurumun resmi internet sayfası "millipiyangoonline" adresinde paylaşılacak. İşte günün On Numaar çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

18 Ekim tarihli On Numara çekiliş sonuçların açıklanacağı saate kısa bir süre kaldı. Zengin olma hayali ile bugün On Numara çekilişi için bilet alan piyango severlerin gündeminde yer alan sonuçlar Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. Noter huzurunda düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı haberimizde.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? - 18 EKİM 2021

Pazartesi ve Cuma günü gerçekleşen On Numara çekilişleri saat 20:00'da düzenlendi.

Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişlerin ardından kazandıran numaraları, büyük ikramiye tutarını kurumun resmi internet sayfası millipiyangoonline.com ile haber sitemiz aksam.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

18 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar sırasıyla;

ON NUMARA ÇEKİLİŞ BİLETİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Etiketler : on numura milli piyango on numara çekiliş sonuçları on numara bilet sorgulama ekranı 18 ekim on numara çekiliş sonuçları
Sürpriz buluşma!

Sürpriz buluşma!

Gece vakti dondurma aşerdi

Gece vakti dondurma aşerdi
"Boş gitmesin diye ödül vermişler"

"Boş gitmesin diye ödül vermişler"
"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"

"Evliliğimizi kurtarmaya çalışıyoruz"
ABD'ye niyet, Kanarya Adaları'na kısmet

ABD'ye niyet, Kanarya Adaları'na kısmet
İmparator'dan altın kemer

İmparator'dan altın kemer
Dövüş dersleri aldı

Dövüş dersleri aldı
Kurallarını yıktı!

Kurallarını yıktı!
Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!

Önce eşini sonra oğlunu kaybetti!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER