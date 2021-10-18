On Numara sonuçları 18 Ekim çekilişi saat kaçta? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman?
On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 18 Ekim tarihli On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Bilindiği üzere Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşen On Numara çekiliş sonuçları kurumun resmi internet sayfası "millipiyangoonline" adresinde paylaşılacak. İşte günün On Numaar çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
18 Ekim tarihli On Numara çekiliş sonuçların açıklanacağı saate kısa bir süre kaldı. Zengin olma hayali ile bugün On Numara çekilişi için bilet alan piyango severlerin gündeminde yer alan sonuçlar Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. Noter huzurunda düzenlenen On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı haberimizde.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? - 18 EKİM 2021
Pazartesi ve Cuma günü gerçekleşen On Numara çekilişleri saat 20:00'da düzenlendi.
Milli Piyango Tv YouTube kanalı üzerinden canlı olarak noter huzurunda gerçekleşen On Numara çekilişlerin ardından kazandıran numaraları, büyük ikramiye tutarını kurumun resmi internet sayfası millipiyangoonline.com ile haber sitemiz aksam.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
18 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar sırasıyla;
ON NUMARA ÇEKİLİŞ BİLETİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur. Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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