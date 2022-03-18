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18 Mart 2022 Cuma 14:57:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 15:06:00

Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” bu akşam saat 20.00

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“Ömer Özkök ile Böyle Oldu” da, Türkiye'nin dev projeleri o projeye emek veren insanların hikayeleri üzerinden anlatılıyor.

Türkiye zincirlerini kırıyor. Dev projelerle devler liginde boy gösteriyor.

İnanç, plan, emek ve alın teri. Kısaca insan. Olan kadar olanın ardındakini de görebilmektir aslolan.

Bir rüya daha gerçek oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor, köprünün harcında emeği, alın teri olanlar anlatıyor.

"Ömer Özkök ile Böyle Oldu" da bu akşam;

Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsünü, 4 yıl gibi rekor bir sürede nasıl bitirdiler?

İnşaat sürecinde neler yaşandı?

Projede tercih edilen rakamlar neyi sembolize ediyor?

Köprü, Türkiye'ye ne kazandıracak?

Köprünün harcında emeği, alın teri olanlar anlatıyor.

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam 20.00'de 24'te.

Etiketler : 1915 Çanakkale Köprüsü Ömer Özkök Böyle Oldu
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