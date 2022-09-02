Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu Akşam, 20.00

Türkiye zincirlerini kırıyor. Dev projelerle devler liginde boy gösteriyor.

İnanç, plan, emek ve alın teri. Kısaca insan. Olan kadar olanın ardındakini de görebilmektir aslolan.

Ömer Özkök ile Böyle Oldu'da bu hafta söz "Teknofest Gençleri"nde.

Onlar, asra umut veren, şikayet değil gayret eden, "Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız, deve de bizim diyar da" diyen, varlıklarıyla "güven" veren gençler. Onlar "Teknofest Gençleri." Şimdi söz onlarda.

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.