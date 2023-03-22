"Ömer Kokal ile Evvel Zaman" programı tv4 ekranlarında başlıyor
Tarih Araştırmacısı Ömer Kokal'ın sunuculuğunu üstlendiği ve eski Ramazan ayı gelenekleri ve tarihinin anlatıldığı "Ömer Kokal ile Evvel Zaman" programı tv4 ekranlarında başlıyor.
Eski Ramazan ayı gelenekleri ve tarihinin anlatıldığı sunuculuğunu; Tarih Araştırmacısı Ömer Kokal'ın üstlendiği ''Ömer Kokal ile Evvel Zaman'' programı tv4 ekranlarında başlıyor.
Yüzyıllar boyunca seyyahlar, kadim başkentlerimiz; İstanbul, Edirne, Bursa ve İznik'e gelip izlenimlerini seyahatnamelerine yazmışlar. Bizler de bu kentlerin evvel zamanlarda nasıl göründüğünü, günlük yaşamlarını, Ramazan, bayram gibi özel günlerde neler yapıldığını onlardan öğreniyoruz.
Program boyunca söz konusu kentlerin en özel mekânlar birlikte gezilip, seyyahların onlar hakkında anlattıklarına kulak verilecek. Seyyahlarla birlikte başta şairler olmak üzere edebiyatçılar da rehberlik edecekler.
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