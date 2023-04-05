Ömer Çelik'ten Meral Akşener'e "kurşun" tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar...



İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları... Bu tutumu bölgedeki tansiyonu yükseltiyor

Her şart altında Mescid-i Aksa kutsal mabedimiz olarak bizim kırmızı çizgimizdir. Gereken saygının gösterilmesi gerekiyor, uluslararası toplumu bu konuda daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz.

İsveç'in öncelikle taahhütlerini yerine getirmesi ve uygun düzenlemeler yapması gerekiyor, İsveç bunları yaparsa hiçbir problem kalmayacaktır



Sayın Akşener'in kullandığı üslup ve Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı bir konuşma olmuştur

Cumhurbaşkanımız, bütün vatandaşlarımız ve dünyanın şahit olduğu şekilde, Türkiye'yi dirayetle yönetmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini her ortamda koruyup, kolladığına bütün milletimiz şahittir



Altılı masanın milleti temsil etme yeteneğinin olmadığını Sayın Akşener ifade etti. Birkaç gün içerisinde ne değişti de o masaya tekrar oturdunuz? "Kumar masası ile noter masası arasında kaldık" diyorsunuz, sizi bu masaya tekrar oturtan nedir

Cumhurbaşkanımıza yönelik bu provokasyonlar tek bir şeyi gösteriyor; bunlar bilin ki ne zaman Cumhurbaşkanımıza bir söz söylüyorsa, Kandil'e bir söz söyleyememeyi saklamak için söylüyorlar

Hiçbir siyasetçinin kullanmaması gereken sözleri kullanarak, kullanmaması gereken tabirleri kullanarak, Meclis'te bir kurşun sergisi açmaya kalkarak ortaya koyduğu performans, üzerinde düşünülmesi gereken bir tablodur

Bugün kullandığınız üslup, seccadeyi ayakkabıyla çiğnemeyle başlayan, darağacı gösteren pankartı Trabzon'daki mitingde asan ve kürsüye kurşun dizmeye kalkan Yassıada zihniyetinin boy göstermesinden başka bir şey değildir.

Siz, "Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden yıkıp, kuracağız" diyen siyasi odaklara tek bir cümle etmiyorsunuz, ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na dakikalar dolusu bir saldırganlık ortaya koyuyorsunuz

Devlet hayatı içerisinde hiçbir başarısı olmayanların, ortaya koydukları tek uygulamanın milletin değerlerini çiğnemek olduğunu unutmamaları gerekiyor

(Türk hava sahasının Süleymaniye'ye kapatılması) Süleymaniye bölgesinde terör örgütünün bir yoğunlaşması var. Buradaki terör örgütünün yoğunlaşması tasfiye edilirse, karar yeniden gözden geçirilecektir

Ayrıntılar geliyor...