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06 Ağustos 2023 Pazar 13:46:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 13:46:00

Ömer Çelik'ten İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlara kınama

Kaynak: AA

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AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika beklediklerini ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsveç makamlarının taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz. İsveç makamlarının Türkiye ve İslam düşmanı çevrelere karşı vurdumduymaz tavrı, aşırılıkçı çevrelere cesaret vermektedir. İsveç'ten terörle mücadeleye yönelik çifte standarttan uzak, tüm nefret suçlarına karşı etkili ve tutarlı bir politika bekliyoruz."

Etiketler : ömer çelik isveç pkk provokasyon recep tayyip erdoğan
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