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10 Eylül 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 08:15:00

Ömer Çelik: Türkiye Yüzyılı bir partinin değil, bütün vatandaşların yüzyılı

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı'nın bir partinin değil, bütün vatandaşların yüzyılı anlamını taşıdığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kınık ilçesinde düzenlenen 7. Hasat Festivali'nde yaptığı konuşmada, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de gerçekleştirilen bir hasat festivalinin büyük anlam taşıdığını ve güçlü bir cumhuriyetle Türkiye Yüzyılı'nı kucakladıklarını söyledi.

Güçlü bir demokrasi ve ülkeyle geleceğe doğru ilerlediklerini ifade eden Çelik, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vatan müdafaası için her şeyi göze alarak büyük mücadele verdiğini, 101 yıl sonra bir kere daha, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dediklerini ifade etti.

Çelik, Türkiye'nin en büyük gücünün meydanları, sokakları kardeşçe dolduran insanlar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Adlarımız, kimliklerimiz, partilerimiz farklı olsa da bu meydanlarda kardeşlik türküsü söylemeye devam edeceğiz. Aramıza Alevi, Sünni, Türk, Kürt diye nifak sokmaya çalışanlara inat diyeceğiz ki hasat, bereket ve kardeşliğin festivalindeyiz. Türkiye hakkında yapılan olumsuz haberlere güzel ülkemizin geleceği ile ilgili olumsuz konuşanlara bakmayın. Burası muazzam bir ülke. Buranın insanları muazzam insanlar. Harika işler yapıyoruz, çok parlak bir geleceği hep beraber kucaklıyoruz. Türkiye Yüzyılı, 'bu partinin, öteki partinin yüzyılı' demek değil, 'bütün vatandaşlarımızın yüzyılı' demektir. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak elimizden gelen güçle Türkiye'yi eser siyaseti ile donatmaya, kadınlarımız, gençlerimiz ve her kesimden insanımız için daha güzel işlere imza atmaya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ediyoruz."

"İZMİR'DE KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çelik, Türkiye'ye karşı kurulan tuzakların hiçbir yere varamayacağını vurgulayarak, İzmir'in her yerindeki vatandaşların Kınık ilçesindeki gibi hizmet almasını istediklerini ifade etti. Kınık Belediyesinin çalıştığını gördüklerini ancak İzmir'in merkezinde aynı hizmetlerin olmadığını dile getiren Çelik, "İzmir'i de Kınık'taki gibi hizmetlerle buluşturmaya hazır mıyız? Asıl hasat festivalini o zaman yapacağız. Asıl o zaman İzmir için bir başka bayram olacak. Demokrasi şöleni olacak. İzmir'de kardeşlik türküleri söylemeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in milletvekilleri ve Cumhur İttifakı kadroları olarak kolları sıvadıkları belirterek, "Şimdi İzmir için çalışma vakti. Kınık için çalışma vakti" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da seçimlerde Kınık'ın yine çok doğru bir tercih yapacağına inandığını söyledi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise 5 gün boyunca stantlarla festival alanında olacaklarını belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etiketler : ömer çelik türkiye yüzyılı izmir
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