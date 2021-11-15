Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Yaptığı çağrı skandaldır

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15 Kasım 2021 Pazartesi 18:21:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 18:22:00

Ömer Çelik: Macron'un Libya ile ilgili açıklaması skandaldır

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) gündemine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kıbrıs davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacaktır. Geçmişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir. Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur.

"LİBYA'DA BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI HALKIN İRADESİYLE OLMALI"

Libya gündemini yakından takip ediyoruz. Libya'da barışın ve istikrarın sağlanması Libya halkının iradesiyle olmalıdır. Libya'daki zirveye Yunanistan ve GKRY'nin davet edilmesi yanlıştır.

"MACRON BÜTÜN AÇIKLAMALARINDA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR"

Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır. Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır. Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor. Macron tüm Fransız dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuruyor. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gidiyor, Fransız haber ajanslarına bakıyoruz "Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var?" manşetleri atılıyor. Hemen bir rakabet içine giriyorlar. Afrikayı tapulu mülkü olarak gören Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya gitmesini tehdit olarak kabul ediyor. Macron'un Türkiye'nin askerlerini çekmesi çağrısı skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye'nin değerlendirmesi yanlıştır. Macron'un dış politikasını Türkiye karşıtlığı olarak yürütmesi yanlıştır. Burada rekabet üretmek yerine dayanışma üretmek daha yararlı olacaktır.

"MİÇOTAKİS'İN YEGANE MESAİSİ TÜRKİYE HAKKINDA YALAN SÖYLEMEK"

Ege bir barış denizi olsun, Yunanistan ile masaya oturalım diyoruz ancak Yunanistan masadan kaçıyor. Yunanistan, hiçbir ülkenin lideriyle dış politika konuşmuyor, sadece Türkiye'yi şikayet ediyor. Miçotakis'in yegane mesaisi Türkiye hakkında yalan söylemek. Yunanistan'ın silahsız statüdeki adaları silahlandırması gayri hukukidir. Yaptıkları şeyler Yunan halkının kaynaklarını israf etmekten başka bir şey değildir.

ERDOĞAN-KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile saatler süren bir görüşmesi oldu. Bir anda herkes görüşünü değiştirecek diye bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir şekilde kendi siyasi pozisyonunu paylaştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN "HELALLEŞME" AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsediyor, CHP'den bir çok isim bunun CHP ilkelerinden taviz vermek olduğunu söylüyor. Helalleşmenin altını nasıl dolduracaksınız? Yassıada'da şehit edilenlerin aileleriyle nasıl helalleşeceksiniz? Kim olursa olsun birisi helalleşme dediğinde buna saygı duymak lazım. Ama mesele şu, helalleşme dediğinizde bunun altını nasıl dolduracaksınız?

Etiketler : ak parti ömer çelik macron
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