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03 Ocak 2024 Çarşamba 22:36:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 22:36:00

AK Parti Sözcüsü Çelik: Adayların bir bölümünü pazar günü açıklayacağız

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AK Parti Sözcüsü Çelik, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olacak isimlerin bazılarının pazar günü, seçim beyannamesinin ise 15 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dilediğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın, Gazze'deki katliamların önlenmesi için diplomasi trafiğini sürdürdüğünü, yoğun mesaisinin içinde, yaklaşan yerel seçimlere yönelik partideki çalışmalara da başkanlık ettiğini söyleyen Çelik, "Geldiğimiz noktada temayül çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde artık adayların isimleri belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." bilgisini verdi.

Çelik, bu pazar açıklanacak adayların, büyükşehirler ve şehirlerin bir kısmını kapsayacağını belirtti.

Seçim beyannamesi çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Çelik, hem AK Parti'nin belediyecilik geleneğinin ana esaslarını hem de bugünün şartlarına, ihtiyaçlarına hitap eden söylemleri, projeleri içeren bir beyanname açıklayacaklarını kaydetti.

Ömer Çelik, yerel seçimler için diğer partilerle işbirliği çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine, şu an görüşmelerin sürdüğünü, sonuçlandığında gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.

Etiketler : AKParti ÖmerÇelik yerel seçim adaylar
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