Olumsuz paylaşımlara soruşturma başlatıldı
İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin olumsuz sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 4 kişinin öldüğü 38 kişinin de hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.