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Olumsuz hava nedeniyle Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal oldu
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13 Ağustos 2023 Pazar 16:50:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 16:50:00

Olumsuz hava nedeniyle Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal oldu

Kaynak: AA

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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin yapılamadığı, 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 18.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, 19.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ile 20.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 20.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin de aynı gerekçeyle yapılamayacağı kaydedildi.

Etiketler : Bursa İstanbul Deniz Otobüsü Vapur
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