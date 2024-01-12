Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Bingöl

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar 12 Ocak Cuma tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Kürdan ve Döşengi İlkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla 12 Ocak Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.