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26 Kasım 2023 Pazar 18:31:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 18:31:00

Ölüdeniz'de yaklaşık 5 metrelik dev dalgalar! İşletmeler zarar gördü

Kaynak: AA

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz sahilinde yaklaşık 5 metrelik dalga oluştu.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar, etkisini sürdürdü.

Yağış ve rüzgarın hafiflemesiyle Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi turkuaza döndü. Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 5 metrelik dalgalar kıyıdaki işletmelere zarar verdi.

Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak için çalışma yapıldı.

Sahile gelen vatandaşlar, dalgaları izledi ve cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Etiketler : dalga Ölüdeniz sahili Fethiye
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