Ölüdeniz'de yaklaşık 5 metrelik dev dalgalar! İşletmeler zarar gördü
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz sahilinde yaklaşık 5 metrelik dalga oluştu.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar, etkisini sürdürdü.
Yağış ve rüzgarın hafiflemesiyle Ölüdeniz Mahallesi'nde denizin rengi turkuaza döndü. Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 5 metrelik dalgalar kıyıdaki işletmelere zarar verdi.
Sahilde iş makinesi yardımıyla dalgaların etkisini azaltmak için çalışma yapıldı.
Sahile gelen vatandaşlar, dalgaları izledi ve cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.
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