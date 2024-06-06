Ölen kızının sözü ayağa kaldırdı
Asrın felaketinde eşi ile 3 çocuğunu kaybeden ve bacaklarının üzerine kolon düşmesi sonucu felç kalan Özlem Kara, kızının depremden 3 gün önce söylediği, "Anne ne olursa olsun ayaklarının üzerinde dur' sözüyle motive olarak tekrar yürümeye başladı.
6 ay yatalak bir şekilde hayatına devam eden Kara, ölen kızına verdiği söz sayesinde fizik tedaviye başladı. Kara, "Bir yıldır fizik tedavi görüyorum. Fakat bu süreçte yatalak durumdaydım. Hiç ayağa kalkamıyordum. Şimdi desteksiz yürüyebiliyorum" dedi.