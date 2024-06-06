Ölen kızının sözü ayağa kaldırdı





6 ay yatalak bir şekilde hayatına devam eden Kara, ölen kızına verdiği söz sayesinde fizik tedaviye başladı. Kara, "Bir yıldır fizik tedavi görüyorum. Fakat bu süreçte yatalak durumdaydım. Hiç ayağa kalkamıyordum. Şimdi desteksiz yürüyebiliyorum" dedi.