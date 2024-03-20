Ölen kızının hayallerini resmetti

KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN

Eskişehir'de iki yıl önce erkek arkadaşı tarafından öldürülen 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, kızının ölümüne ve kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla yaptığı resimlerle sergi açtı. Toplam 35 parça eser bulunan sergide baba ve 24 kursiyerin Ayşenur Çolakoğlu anısına yaptığı resimler yer alıyor.

KUAFÖRLÜK USTALIK BELGESİ ALDIĞI GÜN

Kızının yarım kalan kuaför olma hayalini yaptığı resimler aracılığıyla gerçekleştiren Mesut Çolakoğlu, "Kızım yaşasaydı hayalleri nelerdi, neler yapmak isterdi, resimlerde bunu yansıtmaya çalıştık. Kızım 21 yaşında, hayatının baharındaydı. Kuaförlük Ustalık Belgesi'ni aldığı gün erkek arkadaşı tarafından katledildi" diye konuştu.

RESİMALTİ

Acılı baba Mesut Çolakoğlu "Kızıma kuaför dükkanı açmayı hayal ediyordum ancak hayallerini gerçekleştiremedi. Bir baba için çok acı, çok üzgünüm. Her an biz de onunla birlikte ölüyoruz" dedi.